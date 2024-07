В Индии арестован "целитель", воткнувший в голову пациентки 77 игл

Полиция Индии арестовала мужчину после того, как врачи удалили почти 80 игл, которые он якобы вставил в голову молодой женщины, чтобы вылечить ее плохое самочувствие.



19-летняя жительница восточного индийского штата Одиша находится под наблюдением, и власти пока исключают возможность психологических проблем. Расследование продолжается.



Она была госпитализирована в больницу штата Бхима Бхой с сильной головной болью. Компьютерная томография выявила множество игл, впившихся в ее голову.



Несмотря на первоначальное удаление восьми игл, ее состояние не улучшилось, и ее направили в Институт медицинских наук и исследований имени Вир Сурендры Саи (VIMSAR), где в ходе двух операций было удалено еще 70 игл.



Директор института Бхабаграхи Ратх, как сообщает Press Trust of India, сказал: "На данный момент из головы женщины в ходе двух операций было извлечено 77 игл. К счастью, иглы не вызвали повреждений костей, но на голове есть повреждения мягких тканей".



Ратх также сообщил, что пациентка находится под наблюдением и будет проверена на предмет других проблем, по которым она обратилась к врачу-шарлатану, которого зовут Теджрадж Рана.



Ратх также отметил, что преждевременно предполагать, что проблемы носят психологический характер.



Как сообщается, после смерти матери четыре года назад девочка часто болела и обратилась за помощью к этому человеку в 2021 году, сообщает PTI.



Семья заявила, что они посетили мистера Рану, когда никакое лечение не принесло ей облегчения. Подробности ее болезни не раскрываются.



По словам членов семьи, мистер Рана приводил ее в комнату, чтобы провести "лечение". Они обнаружили иглы только недавно, когда она начала жаловаться на боль.

По сообщению The Times of India, причина введения игл на данный момент остается неясной.