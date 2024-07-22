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Как только Байден “вышел”, Харрис получила $55 млн на кампанию от доноров
22.07.2024 15:34 MIGnews.com

Как только Байден “вышел”, Харрис получила $55 млн на кампанию от доноров

Вице-президент Камала Харрис получила от доноров рекордную сумму для старта своей кампании - $55 млн. Это произошло сразу после объявление о “выходе” президента Джозефа Байдена из гонки.

По данным платформы по сбору средств ActBlue, это самая большая сумма денег во время предвыборной кампании 2024 года.

Как пишет издание Politico, приток средств отражает “энтузиазм демократов, которого мы до сих пор не видели в этом цикле”.

Впрочем, некоторые политаналитики США утверждают, что Камале будет не легко. Демократы должны вернуть доверие граждан, ведь по сути они четыре года не говорили всей правды о здоровье президента. А это значит - вводили избирателей в заблуждение. Так что единственный шанс на возврат доверия, это обеспечить доступ в гонку не навязанных кандидатов, то есть у Харрис, следуя здравому смыслу, должен появиться конкурент от демократов. А времени на все это нет, ситуацию с “выходом” дожали, но передержали.

 

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