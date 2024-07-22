



Трамп-младший: Харрис еще менее компетентная, чем Байден

Дональд Трамп-младший прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что тот поддерживает выдвижение Камаллы Харрис в качестве кандидата от Демократической партии.



Он обозвал вице-президента США "еще более либеральной и менее компетентной", чем Байден.



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"Камала Харрис владеет всем послужным списком левой политики Джо Байдена. Единственное отличие в том, что она еще более либеральна и менее компетентна, чем Джо, что действительно о многом говорит. Ее поручили отвечать за границу, и мы увидели худшее вторжение нелегалов в нашей истории", - сказал он.



А тем временем сам кандидат от республиканцев Дональд Трамп сказал CNN, что ему будет проще победить Харрис, чем Байдена.

