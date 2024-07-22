



Два возможных кандидата в вице-президенты поддержали Харрис

Глава штата Северная Каролина Рой Купер, который упоминался как возможный кандидат в вице-президенты Камала Харрис, если она станет кандидатом от демократов, в воскресенье вечером поддержал кандидатуру Харрис.



"Камала Харрис должна стать следующим президентом. Я знаю @VP еще с тех времен, когда мы были окружными прокурорами, и у нее есть все необходимое, чтобы победить Дональда Трампа и вести нашу страну вдумчиво и честно. Я с нетерпением жду возможности участвовать в ее кампании, пока мы работаем над тем, чтобы победить в Национальной избирательной комиссии", - написал Купер на сайте X.



Купер и Харрис вместе работали генеральными прокурорами штата, и один из источников сообщил, что в воскресенье они коротко переговорили. "Губернатор высказался за то, чтобы она стала кандидатом", - сказал источник.



До того как президент Джо Байден объявил о своем уходе, видные демократы и аналитики предположили, что Купер мог бы стать потенциальным помощником Харрис, если бы она стала кандидатом. Губернатор, срок полномочий которого ограничен, не вступал в публичные дискуссии по поводу этих предположений.



Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, который также упоминался в качестве возможного кандидата, в воскресенье поддержал Харрис.



"Камала Харрис - патриот, достойный нашей поддержки, и она продолжит работу поколений американцев, которые пришли до нас, чтобы усовершенствовать наш союз, защитить нашу демократию и продвинуть настоящую свободу", - говорится в заявлении Шапиро. "Лучший путь вперед для Демократической партии - это быстро объединиться за вице-президентом Харрис и сосредоточиться на победе в президентской гонке".



Шапиро также разговаривал с Харрис в воскресенье днем, по словам двух источников, знакомых с этими разговорами.