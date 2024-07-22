



Подавляющее большинство демократов поддерживают Харрис



Подавляющее большинство лидеров Демократической партии в штатах объявили о своей поддержке вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты, говорится в заявлении Ассоциации демократических комитетов штатов (ASDC).



“Я горжусь тем, что председатели, вице-председатели и исполнительные директора партий штатов по всей стране в подавляющем большинстве случаев поддерживают вице-президента Камалу Харрис”, - сказал в своем заявлении президент ASDC Кен Мартин.



“Эти лидеры партий штатов находятся на переднем крае победы на выборах на всех уровнях и знают, что ставки на этих выборах не могут быть выше. В условиях, когда на голосовании стоит вопрос о нашей демократии, нет никого более квалифицированного, чем вице-президент Харрис, чтобы вести борьбу против Дональда Трампа”.



Подавляющее большинство руководителей партий штатов проголосовали в поддержку Харрис, и ни один член ASDC не высказался против, говорится в заявлении. Несколько членов воздержались по процедурным причинам, связанным со штатом, добавляется в нем.



Президент Джо Байден поддержал кандидатуру Харрис в качестве своего преемника после того, как в воскресенье объявил о своем выходе из президентской гонки 2024 года.

