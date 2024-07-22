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К поддержке Харрис присоединился губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом
22.07.2024 08:59 MIGnews.com

К поддержке Харрис присоединился губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом поддерживает кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на пост главы Демократической партии, устраняя основного возможного соперника на номинацию после выхода Джо Байдена из гонки за Белый дом.

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"Когда на кону наша демократия и наше будущее, никто лучше вице-президента Америки @KamalaHarris не сможет вести дело против мрачных замыслов Дональда Трампа и направить нашу страну в более здоровое русло", - написал Ньюсом на странице X.
 

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