



Субавианосец с подводными дронами – концепция будущего?

Концепция подводной лодки, способной запускать боевые дроны, получившей название "субавианосец", становится все более правдоподобной. ВМС США уже испытали разведывательные дроны подводных лодок, такие как Sea Robin и Blackwing.



Резюме и ключевые моменты: Концепция подводной лодки, способной запускать боевые дроны, получившая название "субавианосец", становится все более правдоподобной. ВМС США уже испытали разведывательные дроны подводных лодок, такие как Sea Robin и Blackwing. –



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Субавианосец может повысить скрытность и живучесть в агрессивной среде, потенциально имея кабину экипажа и роботизированные системы для работы дронов.



Израильские испытания дрона Ninox 103 и идея использования дронов для наведения торпед еще раз подтверждают эту концепцию. Хотя субавианосец с плоской вершиной все еще находится в теории, дроны, запускаемые с подводных лодок, предлагают значительные преимущества для будущих военно-морских операций.



Авианосцы представляют собой плавучие аэропорты с плоской крышей, а подводные лодки скрываются под поверхностью и запускают торпеды, баллистические и крылатые ракеты. Так было на протяжении десятилетий. Но знаете ли вы, что вполне вероятно, что подводная лодка может иметь плоскую верхнюю часть и поднимать в воздух боевые дроны? "Субавианосец" запустит свой самолет и затем направится на глубину.



Конечно, это совсем не похоже на подводную войну. Но когда-нибудь эта идея может получить реализацию, поскольку ВМФ изучает различные идеи использования беспилотной авиации в открытом море.



Неизвестно многим, что ВМС США уже испытали полет небольшого разведывательного дрона под названием Sea Robin, который взлетал из торпедного аппарата подводной лодки в 2013 году.



В 2016 году ВМС объявили, что работают над отправкой в воздух "незаметных шпионских дронов" под названием Blackwings из подводной лодки. Таким образом, дроны, запускаемые с подводных лодок, — это больше, чем просто фантастическая концепция.



Как и традиционные авианосцы, субавианосец будет иметь лифт и кабину экипажа для беспилотных боевых машин. Субперевозчик также будет иметь балластные цистерны для подъема или опускания судна. Здесь это становится изобретательным, поскольку некоторые предполагают, что в кабине экипажа будут роботы, которые будут выполнять задачи, связанные с поднятием дрона в воздух.



Это уменьшит количество моряков на подводной лодке и может сделать субавианосец меньше других лодок флота США.

Эксперт по обороне Роберт Фарли дал интервью Кайлу Мизоками из Popular Mechanics в 2019 году. Фарли считает, что концепция субавианосца выжить во враждебной, закрытой среде", — сказал Фарли.



"Хотя авианосец может воспользоваться своей скоростью и мобильностью, чтобы избежать ракетных атак, он не может сравниться по скрытности даже с большой подводной лодкой".



Субперевозчику не обязательно иметь кабину экипажа. В этом году Израиль испытал разведывательный дрон, запускаемый с подводной лодки, который может двигаться по воде, пока лодка находится под водой. Таким образом, интерес к субавианосец все еще сохраняется после того, как несколько лет назад были оценены БПЛА Sea Robin и Blackwing.



Израильский беспилотник, получивший название Ninox 103, обещает доказать идею субавианосца. Подводной лодке не обязательно подниматься над водой. Ninox 103 невозможно обнаружить, поскольку он запускается с глубины под водой и поднимается в небо. Он основан на искусственном интеллекте БПЛА, что делает его автономным и способным связываться с войсками на суше.



Другая важная идея с субавианосцами — использование дронов, чтобы помочь торпедам найти свою цель. Эти типы беспилотных летательных аппаратов запускаются из подводной лодки, которая обычно использует звуковые ложные цели. Эти дроны достаточно большие, чтобы вылететь из обычного аппарата.



Они могут летать с дневными или ночными видеокамерами, чтобы передавать данные о целеуказании по кораблям противника обратно на субавианосец. Эта модель называется Advanced Weapons Enhanced by Submarine UAS против

мобильных целей – сокращенно AWESUM.



Учитывая все различные модели дронов, запускаемых с авианосцев, похоже, что концепция подносителей скоро будет реализована. Подводная лодка с плоской вершиной, вероятно вряд ли увидит какой-либо прогресс за пределами рендеринга художника. Но у дронов и подводных лодок есть свои самые большие преимущества в наведении торпед и общении с войсками. Дрон-корректировщик может расчистить путь и стать глазами и ушами для морских котиков, которые с помощью подводных лодок доставляются в зоны боевых действий.



У подводных дронов есть множество преимуществ, и будет интересно посмотреть, как ВМФ будет использовать их в будущем.

