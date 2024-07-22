



Филиппины "будут отстаивать свои права" на риф в Южно-Китайском море

22 июля Манила заявила, что будет продолжать "отстаивать свои права" на риф в Южно-Китайском море после достижения соглашения с Пекином о снабжении филиппинских войск, размещенных на севшем на мель военном корабле.



Министерство иностранных дел Филиппин также отвергло предположения Китая о том, что "временная договоренность", объявленная 21 июля, требует от Манилы "предварительного уведомления" Пекина и проверки поставок на ВМБ "Сьерра-Мадре" на Второй отмели Томаса.



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Китай претендует почти на все Южно-Китайское море, включая Вторую отмель Томаса, которая находится примерно в 200 км от западного филиппинского острова Палаван и более чем в 1 000 км от ближайшей крупной суши Китая - острова Хайнань.



"Принципы и подходы, изложенные в соглашении, были достигнуты в результате серии тщательных и скрупулезных консультаций между обеими сторонами, которые проложили путь к сближению идей без ущерба для национальных позиций", - говорится в заявлении официального представителя министерства иностранных дел Тереситы Даза.



"Поэтому заявление представителя министерства иностранных дел Китая о предварительном уведомлении и подтверждении на месте является неточным", - сказала Даза.



Даза заявила, что Филиппины "будут продолжать отстаивать свои права и юрисдикцию в наших морских зонах", которые включают Второй Томас.



Богатая рыбой отмель стала центром ожесточенных столкновений между китайскими и филиппинскими сторонами в последние месяцы, когда Пекин активизировал усилия по продвижению своих претензий почти на все Южно-Китайское море.



В последнем столкновении, произошедшем 17 июня, филиппинский моряк потерял большой палец на руке, когда сотрудники китайской береговой охраны, вооруженные ножами, палками и топорами, сорвали попытку филиппинских ВМС пополнить запасы своих войск.



Представитель МИД Китая заявил 22 июля, что Пекин согласился на договоренность с Филиппинами о миссиях филиппинцев по пополнению запасов "на основе нашей принципиальной позиции", что отмель является частью китайской территории.



"Если Филиппинам понадобится отправить предметы первой необходимости персоналу на военном корабле, Китай готов разрешить это в гуманитарном духе, если Филиппины заранее проинформируют Китай и после проведения проверки на месте", - сказал пресс-секретарь.



Однако Китай "категорически не приемлет" доставку на корабль большого количества строительных материалов и попытки "построить стационарные объекты или постоянный форпост".



Договоренность о поставках продовольствия последовала за переговорами с Пекином в этом месяце, когда страны договорились о "деэскалации напряженности" и увеличении числа каналов связи для разрешения морских разногласий между ними.



Горстка филиппинских военных размещена на ветхом судне "Сьерра-Мадре", которое в 1999 году было намеренно посажено на мель на отмели Второго Томаса, чтобы подтвердить притязания Манилы на этот район.



Им требуется частое пополнение запасов продовольствия, воды и других предметов первой необходимости, а также ротация личного состава.



