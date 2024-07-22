



Трамп может закончить войну в Украине одним звонком – мир его боится, – Джонсон

В случае избрания Дональда Трампа президентом США, он мог бы завершить войну России против Украины с помощью одного телефонного звонка.



Уверенность в этом высказал спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, сообщает ABC News.



"Я уверен, что президент Трамп сможет положить конец этому конфликту, потому что он будет демонстрировать силу. Мы сохраняем мир силой. За три с половиной года администрации Байдена мы этого не видели. Все было наоборот", – обратил внимание Джонсон.



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Он напомнил, что во время администрации Трампа Россия не вторгалась в Украину.



"У нас не было конфликта в Израиле, как сейчас, потому что Иран был усилен при Байдене. Китай не вел себя так провокационно, как сейчас, по всему миру… Трамп способен поднять трубку и высказать угрозы и требования противникам по всему миру, на которые они обращают внимание, потому что они его в определенной степени боятся. В этом есть реальная ценность", – заявил Джонсон.