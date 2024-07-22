



На границе с Украиной появились стратегические бомбардировщики США

Пресс-служба ВВС США сообщает о том, что на границе с Украиной, а именно на авиабазе ВВС Румынии разместились стратегические межконтинентальные бомбардировщики США B-52 Stratofortress. Секрета из этого не делают. Машины стоят на 57-й авиабазе.



Американские бомбардировщики будут действовать в составе 20-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи ВВС США, а также начнут взаимодействовать с силами НАТО.



При прибытии на 57-ю авиабазу, самолеты B-52 в сопровождении истребителей из Румынии и Финляндии провели совместный полет.



Это первый случай, когда американские стратегические бомбардировщики действуют в Румынии.



"В условиях глобальной нестабильности важно поддерживать устойчивые возможности на больших дистанциях. Эта операция позволяет усовершенствовать тактику и взаимодействие наших войск", - отметил генерал Джеймс Хекер, командующий USAFE-AFAFRICA.



США активно поддерживают союзников по НАТО через миссии BTF, что позволяет USAFE-AFAFRICA эффективно применять силы в Европе, создавая стратегическую уверенность и сдерживая потенциальных противников.



Напомним, что еще до нападения России на Украину, США приняли решение о переброске в Европу 3000 военных.

