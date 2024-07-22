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Реакция звезд Голливуда на выход Байдена из президентской гонки
22.07.2024 14:43 MIGnews.com

Реакция звезд Голливуда на выход Байдена из президентской гонки

Некоторые голливудские звезды выразили печаль по поводу выхода Байдена из президентской гонки, в то время как другие поддержали кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис.

Американский композитор, певица, актриса и режиссер Барбра Стрейзанд заявила в эфире телеканала X: "Джо Байден войдет в историю как человек, который добился значительных успехов за свой 4-летний срок", - сказала Стрейзанд и поблагодарила его.

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Финнеас О'Коннелл, брат оскароносной певицы Билли Эйлиш и автор песен, поделился фотографией своей семьи с Байденом на своей странице в Instagram.
О'Коннелл сказал, что Байден отбросил свою гордость, и выразил ему уважение за это.

Актер "Звездных войн" Марк Хэмилл поблагодарил Байдена, сказав на канале X: "Джо Байден имеет рекорд достижений, не сравнимый ни с одним президентом за всю нашу жизнь".

Шонда Раймс, продюсер, сценарист и режиссер сериалов "Анатомия Грей" и "Скандал", поблагодарила Байдена за его заслуги.

Американская певица и актриса Шер выразила свою печаль в связи с выходом Байдена из президентской гонки в посте на своем аккаунте X.

Тем временем многие голливудские знаменитости выразили свою поддержку кандидатуре вице-президента Камалы Харрис.

Актриса Кэти Гриффин выразила свою поддержку Харрис на сайте X, сказав: "Давайте творить историю! Наконец-то!".

Оскароносный режиссер Спайк Ли поделился фотографией Харрис, отметив: "И снова систа приходит на помощь".

Актриса Джейми Ли Кертис также поделилась фотографией Харрис, выразив ей свою поддержку.

Актриса сериала "Элементарный Эббот" Шерил Ли Ральф также поделилась фотографией с Харрис на своей странице в социальной сети.

 

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