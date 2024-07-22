



Реакция звезд Голливуда на выход Байдена из президентской гонки

Некоторые голливудские звезды выразили печаль по поводу выхода Байдена из президентской гонки, в то время как другие поддержали кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис.



Американский композитор, певица, актриса и режиссер Барбра Стрейзанд заявила в эфире телеканала X: "Джо Байден войдет в историю как человек, который добился значительных успехов за свой 4-летний срок", - сказала Стрейзанд и поблагодарила его.



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Финнеас О'Коннелл, брат оскароносной певицы Билли Эйлиш и автор песен, поделился фотографией своей семьи с Байденом на своей странице в Instagram.

О'Коннелл сказал, что Байден отбросил свою гордость, и выразил ему уважение за это.



Актер "Звездных войн" Марк Хэмилл поблагодарил Байдена, сказав на канале X: "Джо Байден имеет рекорд достижений, не сравнимый ни с одним президентом за всю нашу жизнь".



Шонда Раймс, продюсер, сценарист и режиссер сериалов "Анатомия Грей" и "Скандал", поблагодарила Байдена за его заслуги.



Американская певица и актриса Шер выразила свою печаль в связи с выходом Байдена из президентской гонки в посте на своем аккаунте X.



Тем временем многие голливудские знаменитости выразили свою поддержку кандидатуре вице-президента Камалы Харрис.



Актриса Кэти Гриффин выразила свою поддержку Харрис на сайте X, сказав: "Давайте творить историю! Наконец-то!".



Оскароносный режиссер Спайк Ли поделился фотографией Харрис, отметив: "И снова систа приходит на помощь".



Актриса Джейми Ли Кертис также поделилась фотографией Харрис, выразив ей свою поддержку.



Актриса сериала "Элементарный Эббот" Шерил Ли Ральф также поделилась фотографией с Харрис на своей странице в социальной сети.



