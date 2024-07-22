



Клинтоны поддержали Камалу Харрис

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон и ее муж Билл Клинтон последовали примеру президента США Джо Байдена.



Они полностью поддержали Камалу Харрис в качестве потенциального кандидата в президенты от Демократической партии.



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"Ничто не заставило нас больше беспокоиться за нашу страну, чем угроза, исходящая от второго срока Трампа. Он обещал стать диктатором в первый же день", — сказали они.



Ранее семья Клинтонов также выразила безоговорочную поддержку самому Байдену, на которого нарастало давление с требованием выйти из предвыборной гонки.



В конечном итоге, он так и сделал 21 июля, объявив, что досидит свой срок до конца. Он призвал демократов поддержать кандидатуру Харрис и победить Дональда Трампа.



Также вице-президента поддержал сенатор-демократ от Вирджинии Тим Кейн, который баллотируется на переизбрание этой осенью. А председатель Прогрессивной фракции Конгресса Прамила Джаяпал сказала, что Харрис "придаст энергии" и сможет объединить демократов.

