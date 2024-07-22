



План кампании Харрис против Трампа: прокурор против преступника

Как Харрис готовится противопоставить свой послужной список в качестве прокурора и послужной список Трампа как преступника



Камала Харрис провела большую часть своей жизни в качестве прокурора, и опираясь на прокурорский опыт она собирается бороться с Дональдом Трампом.



Еще до катастрофических дебатов Джо Байдена в Военно-морской обсерватории Харрис и ее окружение без излишнего шума обсуждали план, согласно которому Трамп не станет выбирать себе кандидата и сосредоточится почти исключительно на бывшем президенте.



Вице-президент ожидал, что это будет частью ее роли в отстаивании кандидатуры Байдена. Но в течение последнего месяца становилось все яснее и яснее, что она, скорее всего, столкнется с Трампом лоб в лоб.



Теперь, когда Байден отошел в сторону, и еще больше ее потенциальных противников планируют поддержать ее до конца дня в понедельник, более дюжины советников и близких союзников сказали CNN, что, по их мнению, ее кандидатура будет в значительной степени опираться на ее опыт работы окружным прокурором, генеральным прокурором и ведущей перекрестные допросы на слушаниях в Сенате.



Все просто, говорят они: прокурор против преступника.



Стратегия будет возвращением к концепции “прокурор в президенты”, которая была использована в ее президентской кампании 2020 года и включала лозунг, взятый из ее дней, когда она выступала в суде в качестве молодого помощника окружного прокурора: “Камала Харрис - за народ”.



В те дни за утверждениями ее команды не было оснований. Но в этом году кандидата в президенты признали виновным в нью-йоркском процессе по делу о вымогательстве денег, он был привлечен к ответственности за нанесение побоев в гражданском деле, и ему грозит еще два уголовных дела, связанных с искажением итогов выборов 2020 года.

