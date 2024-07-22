



Шольца на посту канцлера не видят уже даже в его партии

33% СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) хотят видеть на посту канцлера Германии Бориса Писториуса. Это исследование было проведено для Redaktionsnetzwerk Deutschland компанией Forsa.



Примерно 8% членов партии хотят видеть лидером однопартийца и сопредседателя СДПГ Ларса Клингбайля.



Олаф Шольц, хоть и постоянно заявляет о том, что он вновь будет кандидатом от партии социал-демократов в канцлеры Германии, рейтинг свой растерял. Это при том, что Борис Писториус, действующий министр обороны Германии, уже неоднократно заявлял, что канцлером быть не собирается.



Следующий момент - это просто американское дежавю. 66% опрошенных членов СДПГ считают, что если партию в кампании на должность канцлера будет представлять действующий канцлер Олаф Шольц, то победы на выборах им не видать. К слову сказать, в восточной Германии таких респондентов 71%.



Примерно половина опрошенных считает, что СДПГ на выборах может претендовать на 15-19% голосов. 37% респондентов полагают, что партия сможет добиться результата от 20% до 25% голосов. При этом в некоторых землях — например, в Тюрингии или Саксонии — СДПГ может попросту не пройти в земельные парламенты.



Опрос Forsa проводился в период с 8 по 12 июля, в нем приняли участие более тысячи членов СДПГ.

