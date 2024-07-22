



ЕС продлил санкции против РФ еще на полгода

Совет ЕС продлил ограничительные меры против России на шесть месяцев, до 31 января 2025 года, из-за продолжающихся действий РФ в Украине.



Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.



Санкции, впервые введенные в 2014 году и расширенные с февраля 2022 года в ответ на военную агрессию России, включают ограничения на торговлю, финансы, технологии, товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши. В частности, запрещен импорт или передача морской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, отключение от SWIFT нескольких российских банков и приостановление деятельности нескольких кремлевских дезинформационных агентств.



"Пока незаконные действия РФ продолжают нарушать международное право, целесообразно сохранять все меры и принимать дополнительные, если необходимо", - заявили в Совете ЕС.



Санкции ЕС против России начались в марте 2014 года из-за аннексии Крыма и дестабилизации Украины, а затем расширились в ответ на признание неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и размещение там российских войск. После 24 февраля 2022 года санкции значительно расширились, чтобы ослабить экономическую базу России и ограничить ее способность вести войну.