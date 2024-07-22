



Активист по борьбе с китобойным промыслом арестован в Гренландии

Полиция Гренландии сообщила, что в воскресенье, 21 июля, арестовала ветерана экологической деятельности и борца с китобойным промыслом по международному ордеру на арест, выданному Японией.



Пол Уотсон был арестован, когда его судно причалило в Нууке, столице Гренландии, говорится в заявлении полиции. Он будет доставлен в окружной суд с просьбой заключить его под стражу до принятия решения о его возможной экстрадиции в Японию, говорится в заявлении.



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Фонд капитана Пола Уотсона сообщил, что более десятка полицейских поднялись на борт судна и увели Уотсона в наручниках, когда судно остановилось для дозаправки. Фонд сообщил, что судно вместе с 25 добровольными членами экипажа направлялось в северную часть Тихого океана с миссией перехватить новое японское китобойное судно.



"Предполагается, что арест связан с предыдущим "красным уведомлением", выданным за предыдущие антикитобойные действия капитана Уотсона в Антарктике", - говорится в заявлении фонда, отправленном по электронной почте. "Мы просим датское правительство освободить капитана Уотсона и не рассматривать этот политически мотивированный запрос", - заявил директор фонда Локки Маклин.



Уотсон, 73-летний канадско-американский гражданин, - бывший глава общества охраны природы Sea Shepherd, чья тактика прямых действий, включая морские столкновения с китобойными судами, получила поддержку знаменитостей и была показана в реалити-сериале "Войны китов".



Однако это также привело его к конфронтации с властями. В 2012 году он был задержан в Германии по ордеру на экстрадицию из Коста-Рики, но вышел под залог, узнав, что его также разыскивает Япония, которая обвиняет его в создании угрозы для жизни китобоев во время операций в Антарктическом океане. С тех пор он жил в таких странах, как Франция и Соединенные Штаты.



Уотсон, который покинул организацию Sea Shepherd в 2022 году, чтобы основать собственную организацию, также был одним из ведущих членов Greenpeace, но покинул ее в 1977 году из-за разногласий по поводу его агрессивной тактики.



Согласно заявлению его фонда, нынешнее судно Уотсона, M/Y John Paul DeJoria, должно было пройти в северную часть Тихого океана, чтобы противостоять недавно построенному японскому заводскому китобойному судну, "убийственному врагу, лишенному сострадания и сочувствия, чертовски нацеленному на уничтожение самых разумных самосознающих существ в море".

