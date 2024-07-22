



У Гиркина новое амплуа. Он теперь тюремный портной

Террорист Гиркин в колонии был отправлен на пошив одежды для участников войны.



Находясь в колонии № 5 для бывших силовиков в Кировской области, Гиркин сам изъявил такое желание. Он будет шить зимнюю одежду, в том числе для участников войны с Украиной. Об этом сообщил его адвокат.



18 июля Гиркин прибыл в колонию общего режима в Кирово-Чепецке для отбывания наказания. По словам его адвоката Молохова, состояние здоровья его клиента удовлетворительное.





