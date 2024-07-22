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Трамп: я получил пулю за демократию
22.07.2024 06:44 Алина Груднева

Трамп: я получил пулю за демократию

Кандидат от Республиканской партии в президенты США Дональд Трамп прокомментировал покушение на него в Батлере.

По данным CNN, об этом он говорил на предвыборном митинге в Мичигане.

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"Я не должен быть здесь сейчас, но произошло нечто очень особенное. На прошлой неделе я получил пулю за демократию", – сказал Трамп.

Он поблагодарил персонал больницы Butler Memorial Hospital, куда его госпитализировали после стрельбы. Также он назвал героем пожарного Кори Комператора, который погиб на митинге.

"Вместе мы будем бороться, верно? И мы победим", - добавил Трамп.

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