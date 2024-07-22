



Трамп: я получил пулю за демократию

Кандидат от Республиканской партии в президенты США Дональд Трамп прокомментировал покушение на него в Батлере.



По данным CNN, об этом он говорил на предвыборном митинге в Мичигане.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Я не должен быть здесь сейчас, но произошло нечто очень особенное. На прошлой неделе я получил пулю за демократию", – сказал Трамп.



Он поблагодарил персонал больницы Butler Memorial Hospital, куда его госпитализировали после стрельбы. Также он назвал героем пожарного Кори Комператора, который погиб на митинге.



"Вместе мы будем бороться, верно? И мы победим", - добавил Трамп.