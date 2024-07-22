



Удар по Йемену - большая победа Израиля

Гарольд Роуд получил докторскую степень по исламской истории, а затем работал турецким референтом в Министерстве обороны США. Сейчас он является старшим научным сотрудником Института Гейтстоуна.



После недавнего удара Израиля по объектам хуситов советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Ф. Кирби заявил: "Мы не участвовали в сегодняшней израильской атаке на Йемен и не помогли Израилю".



Это замечательная новость. Это показывает иранцам, арабским государствам и другим, что Израиль является независимым игроком, а не "государством-клиентом" Америки. Это также демонстрирует, что Израиль готов действовать в одиночку, вопреки советам и требованиям американцев.



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Это показывает суннитским арабским странам, что Израиль является надежным партнером в борьбе с иранским режимом, поскольку Израиль сделает все возможное, чтобы защитить себя и остановить Иран и его приспешников. Как часто говорит министр стратегических дел Израиля Рон Дермер, даже если сунниты не могут иметь 800-фунтовую гориллу (США) для защиты от иранской агрессии, 250-фунтовая горилла (Израиль) оказалась надежной альтернативой.



Чему еще мы можем научиться из нападения Израиля на шиитских хуситов?



Во-первых, расстояние между Ираном и израильской целью в Ходейде в Йемене (около 2000 километров) находится за пределами дальности полета истребителя F-35. Это означает, что израильтянам пришлось дозаправляться во время полета.

Поскольку Америка им не помогла, израильтяне либо сами нашли способ сделать это, либо другая страна (возможно, Саудовская Аравия?) могла позволить им дозаправиться в своей стране или над ней, или где-то еще. Это разрушительная новость для иранцев.



Расстояние полета между Израилем и Ходейдой такое же, как между Израилем и большей частью Ирана. Тегеран, например, находится всего в 1200 километрах от Израиля. Таким образом, удар является серьезным предупреждением для Ирана.

Правительство Ирана ведет большую игру, но, учитывая иранскую и арабскую культуру, когда люди хвастаются своими способностями, они обычно делают это из страха. Они надеются, что их враг будет остановлен. Таким образом, такое хвастовство равносильно высказыванию: "Держи меня, потому что я боюсь, что мой враг уничтожит меня". Израильская атака и ущерб, который она нанесла шиитским хуситам, могут позволить йеменцам-суннитам, которые составляют большинство населения страны и ранее управляли страной, поднять голову и поднять восстание. Внезапно на X появилось еще больше видео, показывающих, как сунниты восстают против хуситов и Ирана.



Удастся ли суннитам свергнуть хуситско-иранский контроль над Йеменом?



Если не сейчас, то вполне возможно в будущем. На Ближнем Востоке, когда люди чувствуют, что их враг слаб (что продемонстрировал Израиль в своем нападении), вскоре следует насилие. Если бы я был йеменским шиитом или членом иранского правительства, я бы, мягко говоря, обеспокоился. Более того, иранский народ, несомненно, воодушевлен тем фактом, что его правительство не смогло остановить израильский удар.



Однако, к сожалению, то, что заявил Кирби, свидетельствует о слабости жителей Ближнего Востока. Они презирают слабость. Успешное нападение Израиля на Иран и хуситов в Йемене демонстрирует силу.



Это огромная победа для Израиля, но не для администрации Байдена. Ближневосточные эксперты, несомненно, сделают соответствующие выводы. Израиль завоевал новое уважение за свою готовность уничтожить своих врагов.

