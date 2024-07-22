



За два дня до отказа Байдена, у демократов произошла неприятность

Всего за два дня до того, как президентские выборы 2024 года превратились в хаос после ошеломляющего заявления президента Джо Байдена о том, что он не будет добиваться переизбрания, вице-президент Камала Харрис выступила на собрании крупных доноров, которое оставило у участников чувство "разочарования", говорится в новом докладе.



Обзвон, на котором присутствовало около 300 крупных доноров-демократов, был "неправильно организован" и "проведен в спешке", сообщил NBC News источник, присутствовавший на мероприятии. Как сообщается, это катастрофическое мероприятие было организовано после того, как в течение нескольких недель все чаще звучали призывы к президенту Джо Байдену отказаться от участия в гонке 2024 года. В воскресенье, 21 июля днем он, наконец, уступил, заявив нации, что решил "в интересах моей партии и страны" отказаться от участия и поддержать Харрис в качестве кандидата от демократов.

"Это был полный провал", - сказал NBC News один из анонимных участников. "Это было вредно. Это было плохое планирование".



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Другой донор, как сообщается, отключил звук во время разговора, назвав это событие "смехотворным". По данным NBC News, мероприятие было организовано Джен О'Мэлли Диллон, председателем избирательной кампании Байдена. Источники также отметили, что недовольство вызвала не сама Харрис, сообщает NBC News. Источник, присутствовавший на встрече, также сообщил NBC News, что доноров "напутствовали" и просили поддержать Байдена как кандидата. В пятницу вечером 36 представителей и сенаторов-демократов уже публично призвали Байдена отказаться от участия в гонке 2024 года. В воскресенье их число возросло до 37, а сенатор-демократ Джо Манчин призвал президента уйти в отставку.



Группа активистов также провела митинг "Передай факел" у Белого дома в субботу днем.



"У нас осталось менее 4 месяцев, чтобы понять, как вместе выиграть эти выборы", - сказал один из выступавших на митинге. "И мы можем это сделать - более того, мы должны это сделать".



Хотя Байден поддержал Харрис в своем заявлении о выходе из кампании, бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси хочет помешать вице-президенту автоматически получить номинацию, сообщают Politico и The New York Times.



По данным Times, Пелоси не против выдвижения Харрис. Вместо этого Пелоси выступает за открытый процесс выдвижения кандидатов на Демократической национальной конвенции в следующем месяце, утверждая, что Харрис - или любой другой потенциальный кандидат – может получить этот статус", пишет Times.

