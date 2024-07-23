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Полиция ЮАР обнаружила на ферме лабораторию по производству метамфетамина
23.07.2024 00:30 MIGnews.com

Полиция ЮАР обнаружила на ферме лабораторию по производству метамфетамина

Полиция ЮАР арестовала четырех человек, включая двух граждан Мексики, после того как обнаружила лабораторию по производству наркотиков стоимостью в несколько миллионов долларов на ферме на севере страны.

Полицейская служба ЮАР (SAPS) и Управление по расследованию особо опасных преступлений, известное как Hawks, провели рейд на территории фермы в городе Гроберсдал после получения информации о подозрительной деятельности, говорится в заявлении SAPS.

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Обыскав четыре строения на территории участка, полицейские обнаружили большое количество химических веществ, используемых для изготовления запрещенных наркотиков, включая ацетон и кристаллический мет, уличная стоимость которых оценивается в 2 миллиарда южноафриканских рандов (109,4 миллиона долларов).

Подозреваемые предстанут перед магистратским судом Гроберсдала по обвинению в изготовлении, продаже и хранении запрещенных наркотиков, сообщает полиция.

В этом году «ястребы» обнаружили 10 тайных нарколабораторий и арестовали 34 человека, продолжая войну с наркотиками в стране, говорится в заявлении.

Южную Африку называют потенциально одним из "крупнейших рынков потребления метамфетамина в мире", отметили исследователи Глобальной инициативы по борьбе с транснациональной организованной преступностью в отчете за 2021 год.
 

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