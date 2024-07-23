



Полиция ЮАР обнаружила на ферме лабораторию по производству метамфетамина

Полиция ЮАР арестовала четырех человек, включая двух граждан Мексики, после того как обнаружила лабораторию по производству наркотиков стоимостью в несколько миллионов долларов на ферме на севере страны.



Полицейская служба ЮАР (SAPS) и Управление по расследованию особо опасных преступлений, известное как Hawks, провели рейд на территории фермы в городе Гроберсдал после получения информации о подозрительной деятельности, говорится в заявлении SAPS.



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Обыскав четыре строения на территории участка, полицейские обнаружили большое количество химических веществ, используемых для изготовления запрещенных наркотиков, включая ацетон и кристаллический мет, уличная стоимость которых оценивается в 2 миллиарда южноафриканских рандов (109,4 миллиона долларов).



Подозреваемые предстанут перед магистратским судом Гроберсдала по обвинению в изготовлении, продаже и хранении запрещенных наркотиков, сообщает полиция.



В этом году «ястребы» обнаружили 10 тайных нарколабораторий и арестовали 34 человека, продолжая войну с наркотиками в стране, говорится в заявлении.



Южную Африку называют потенциально одним из "крупнейших рынков потребления метамфетамина в мире", отметили исследователи Глобальной инициативы по борьбе с транснациональной организованной преступностью в отчете за 2021 год.

