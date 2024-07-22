



Хорватия: 5 человек погибли в результате нападения на дом престарелых

В хорватском городе Дарувар, расположенном в 130 километрах к востоку от столицы Загреба, вооруженный человек застрелил пять человек в доме престарелых, сообщили хорватские СМИ и официальные лица.



Новостной портал Index сообщил, что пять человек погибли сразу же, а остальные получили ранения и продолжают получать медицинскую помощь. Подозреваемый скрылся с места происшествия, но полиция вскоре поймала его в кафе неподалеку от объекта, говорится в сообщении.



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Представители полиции заявили, что проводят расследование, но не сообщили никаких подробностей.



Премьер-министр Андрей Пленкович написал на сайте X, что "мы потрясены убийством пяти человек в доме престарелых в Даруваре"



Хорватская газета Jutarnji list и региональный телеканал N1 сообщили, что предполагаемый стрелок - ветеран войны, убивший свою мать вместе с другими жильцами и персоналом,



Страна вела войну за независимость во время распада Югославии с 1991 по 1995 год.



Однако стрельба в этой балканской стране - явление редкое.



Дарувар, в котором постоянно проживает около 7 000 человек, давно стал популярным курортным местом благодаря термальным источникам в этом районе.

