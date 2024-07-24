



ГУР хакнул российские банки

В России зафиксирован масштабный сбой компьютерных систем.



Специалисты ГУР МО с утра начали массированную кибератаку на банковскую систему России. Из-за чего онлайн-сервисы не работают или существенно тормозят в Альфа-банке, Сбербанке, Райффайзен банке, ВТБ Банке, РСХБ Банке, Газпромбанке, Т-Банке, онлайн-банкинге iBank.



Россияне в соцсетях массово жалуются на невозможность воспользоваться мобильной связью или мобильным интернетом от "Билайн", "МегаФон", "Теле2" и "Ростелеком".







