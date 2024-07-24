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ГУР хакнул российские банки
24.07.2024 10:42 MIGnews.com

ГУР хакнул российские банки

В России зафиксирован масштабный сбой компьютерных систем. 

Специалисты ГУР МО с утра начали массированную кибератаку на банковскую систему России. Из-за чего онлайн-сервисы не работают или существенно тормозят в Альфа-банке, Сбербанке, Райффайзен банке, ВТБ Банке, РСХБ Банке, Газпромбанке, Т-Банке, онлайн-банкинге iBank.

Россияне в соцсетях массово жалуются на невозможность воспользоваться мобильной связью или мобильным интернетом от "Билайн", "МегаФон", "Теле2" и "Ростелеком".



 

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