



Великобритания должна быть готова к войне через три года, считает глава армии

Генерал сэр Роланд Уокер предостерег от целого ряда угроз в мире, которые он назвал "все более нестабильным".

Однако он заявил, что война не является неизбежной, и у армии есть "достаточно времени", чтобы подготовиться и избежать конфликта.



По его словам, главной задачей является удвоение боевой мощи армии к 2027 году и утроение ее к концу десятилетия.

В своей первой речи на этом посту генерал Уокер заявил, что Великобритания столкнулась с опасностью со стороны "оси потрясений".



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Среди ключевых угроз, с которыми столкнется Великобритания в ближайшие годы, подчеркнул генерал на брифинге, - разгневанная Россия, которая может попытаться отомстить Западу за поддержку Украины, независимо от того, кто победит в войне.



Он сказал: "Неважно, чем все закончится. Я думаю, что Россия выйдет из нее, возможно, более слабой объективно - или абсолютно - но все еще очень, очень опасной и желающей возмездия в той или иной форме за то, что мы сделали для помощи Украине".



Он также предупредил, что Китай намерен вернуть себе Тайвань, а Иран, скорее всего, будет стремиться к созданию ядерного оружия.



Он сказал, что угрозы, которые они представляют, могут стать особенно острыми в течение следующих трех лет, и что после войны в Украине эти страны создали "взаимные транзакционные отношения", обмениваясь оружием и технологиями.



Однако, по его словам, путь к войне не будет "неумолимым", если Великобритания восстановит надежные сухопутные силы для поддержки своей стратегии сдерживания, чтобы избежать войны.

