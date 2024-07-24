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Лесные пожары бушуют на тихоокеанском северо-западе США и на западе Канады
24.07.2024 06:30 MIGnews.com

Лесные пожары бушуют на тихоокеанском северо-западе США и на западе Канады

Лесные пожары бушуют на тихоокеанском северо-западе США и на западе Канады.

Национальный парк Джаспер в Альберте площадью 11 000 км² и близлежащий муниципалитет находятся под угрозой эвакуации из-за лесного пожара к югу от города.

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Городу Уильямс Лейк, Британская Колумбия, угрожал быстро распространяющийся пожар, вспыхнувший в воскресенье. Сейчас его удерживают пожарные команды.

Жаркая и ветреная погода спровоцировала серию пожаров в штатах Вашингтон и Орегон в США.
 

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