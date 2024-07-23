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В Германии подсчитали, через сколько лет РФ может напасть на НАТО
23.07.2024 14:21 Алина Груднева

В Германии подсчитали, через сколько лет РФ может напасть на НАТО

Россия может напасть на страны НАТО через 5 или 8 лет.

Такое мнение выразил генинспектор вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер, комментируя  для Sächsische Zeitung наращивание Россией военной мощи.

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"Через пять-восемь лет вооруженные силы Москвы будут оснащены материальной базой и личным составом, чтобы осуществить нападение на территорию НАТО", – предупредил генерал.

По словам Бройера, такая его оценка основана на его собственном анализе.

"Российская армия ежегодно производит от 1000 до 1500 дополнительных танков. Пять крупнейших европейских стран-членов НАТО имеют в своем арсенале лишь половину этого количества", – пояснил Бройер.

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