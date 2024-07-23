



В Германии подсчитали, через сколько лет РФ может напасть на НАТО

Россия может напасть на страны НАТО через 5 или 8 лет.



Такое мнение выразил генинспектор вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер, комментируя для Sächsische Zeitung наращивание Россией военной мощи.



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"Через пять-восемь лет вооруженные силы Москвы будут оснащены материальной базой и личным составом, чтобы осуществить нападение на территорию НАТО", – предупредил генерал.



По словам Бройера, такая его оценка основана на его собственном анализе.



"Российская армия ежегодно производит от 1000 до 1500 дополнительных танков. Пять крупнейших европейских стран-членов НАТО имеют в своем арсенале лишь половину этого количества", – пояснил Бройер.