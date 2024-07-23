



Иран осуждает прием израильских олимпийцев в Париже

Иран осуждает "прием и защиту" израильских спортсменов на Олимпийских играх в Париже, требуя их исключения из-за войны Израиля против ХАМАСа в Газе.



Израильская делегация, которая вчера направилась во Францию ​​перед пятничной церемонией открытия, находится под усиленной охраной во французской столице из-за угроз по поводу ее участия.



"Объявление о приеме и защите делегации террористического сионистского режима апартеида означает придание легитимности убийцам детей", — говорится в сообщении министерства иностранных дел Ирана на X.



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"Они не заслуживают присутствия на Олимпийских играх в Париже из-за войны против невинных жителей Газы", ​​— добавляет он, призывая организаторов запретить их участие.

