



Корреспондент CNN: есть риск, что Харрис назначит вице-президентом еврея





Корреспондент CNN Джон Кинг в воскресенье вечером, 21 июля, заявил в эфире, что ”существует определенный риск” в случае, если Камала Харрис выберет в качестве кандидата на пост губернатора еврея Джоша Шапиро, чем вызвал бурное возмущение известных еврейских деятелей.



“Он губернатор первого срока, он еврей, может быть определенный риск, если остановить выбор на нем, но, конечно, некоторые из наших избирателей здесь, в Пенсильвании, сказали: “Эй, нам нравится губернатор Шапиро, посмотрите на него”, - сказал Кинг.



По данным газеты Jewish Chronicle, Кинг принял иудаизм после женитьбы на своей жене и коллеге, ведущей CNN, Дане Баш.



Юрист и генеральный директор Международного юридического форума Арсен Островский прокомментировал: “Это многое говорит о состоянии американской политики, и, возможно, особенно в прогрессивных кругах, что одним из "минусов“ выбора Камалой Харрис губернатора Джоша Шапиро в качестве своего вице-президента является то, что он еврей, и то, что это может вызвать возражения”.



