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Трамп ответил, будут ли дебаты с Харрис
23.07.2024 08:52 Алина Груднева

Трамп ответил, будут ли дебаты с Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ответил, намерен ли проводить дебаты с потенциальным кандидатом от демократов Камалой Харрис.

Об этом сообщает писатель Стивен Кинг на своей странице в социальной сети Х.

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"Трамп объявил, что не будет проводить дебаты з Камалой Харрис", - сообщил он.

Напомним, что с Джо Байденом Трамп дебаты проводил, при чем, для первого они завершились плохо. 

Из-за такого результата на президента США оказывалось давление, чтобы он снял свою кандидатуру с выборов, что он в конечном итоге и сделал.

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