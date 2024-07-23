Трамп ответил, будут ли дебаты с Харрис
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ответил, намерен ли проводить дебаты с потенциальным кандидатом от демократов Камалой Харрис.
Об этом сообщает писатель Стивен Кинг на своей странице в социальной сети Х.
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"Трамп объявил, что не будет проводить дебаты з Камалой Харрис", - сообщил он.
Напомним, что с Джо Байденом Трамп дебаты проводил, при чем, для первого они завершились плохо.
Из-за такого результата на президента США оказывалось давление, чтобы он снял свою кандидатуру с выборов, что он в конечном итоге и сделал.