



На Солнце изверглась темная плазма – на Земле начались магнитные бури

NASA зафиксировало "холодную" солнечную вспышку, температура которой составляет около 36 000 градусов по Фаренгейту (приблизительно 19 982°C). Для сравнения, температура "теплых" солнечных вспышек достигает 144 000 градусов по Фаренгейту (около 79 982°C).



Исследования показывают, что такие низкотемпературные вспышки создают более высокие пиковые частоты гиросинхротронного излучения, ответственного за интенсивное радиоизлучение.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Эта вспышка класса М произошла в области солнечных пятен AR3757 поздно вечером 21 июля. Вследствие этой активности на Солнце ожидаются магнитные бури на Земле.



По данным Meteoagent, 23 июля магнитная буря достигнет уровня пяти баллов, 24 июля – шести баллов, а 25 июля начнется спад до четырех баллов.



Во время магнитных бурь могут наблюдаться следующие симптомы:

подавленное настроение и раздражительность;

повышение или понижение артериального давления;

нарушение сна;

боль в суставах;

апатия или тревога;

головная боль и головокружение;

обострение хронических заболеваний.

Рекомендации для улучшения самочувствия во время магнитных бурь:

правильно питаться и заниматься физической активностью;

больше отдыхать и высыпаться;

пить больше воды или травяного чая;

избегать алкоголя и жирной пищи;

добавить больше зелени и сезонных овощей;

избегать стресса и тревожных событий;

принимать контрастный душ перед сном;

проверить домашнюю аптечку на наличие необходимых лекарств.

Напомним, что 11 июля Земля столкнулась с мощной магнитной бурей в 9 баллов.