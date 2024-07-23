



Венгрия блокирует €6 млрд на оборону Украины: ЕС меняет план

Министрам иностранных дел стран Евросоюза не удалось достичь соглашения по разблокировке средств Европейского фонда мира (ЕФМ) для обороны Украины. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.



По его словам, против закупки оружия для Украины выступила одна из стран-членов ЕС, назвав это "неприемлемым и позорным". И хотя название страны не раскрывается, известно, что Венгрия блокирует более 6 млрд евро на военную помощь Украине. Премьера Виктора Орбана не может убедить даже гарантия того, что взносы Венгрии не будут использованы для покупки оружия.



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На пресс-конференции после Совета министров ЕС Боррель осудил критику Венгрии, заявив: "Мы должны послать четкий сигнал. Быть против внешней политики ЕС и дисквалифицировать ее как "партию войны" должно иметь последствия."



Он добавил: "Политика ЕС не является провоенной. Единственный, кто поддерживает войну, – это Путин. Россия является агрессором, а Украина – жертва, которая защищает свое законное право на самооборону."



Из-за несогласия Венгрии Европейский Союз решил перенести августовские встречи министров иностранных дел и обороны из Будапешта в Брюссель, чтобы "показать, что противостояние с внешней политикой ЕС не останется без последствий", объяснил Боррель.



Такое "поведение" Венгрии возмутило министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен. Она выразила сомнение в будущем Венгрии в ЕС, если ее ценности кардинально отличаются от общих.



"Стоит задуматься, является ли ЕС правильной группой (для Венгрии – ред.), если идеи настолько фундаментально отличаются", – отметила министр.



Как известно, Венгрия вызвала возмущение ЕС своим взаимодействием с Россией и Китаем, а также недавними так называемыми "миротворческими миссиями", включая встречи с Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Дональдом Трампом.



В результате этого напряженного политического конфликта, Евросоюз демонстрирует готовность к действиям, направленным на сохранение единства и поддержки для Украины, несмотря на внутренние разногласия.