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На чем сосредоточится Байден до конца своего срока
23.07.2024 13:52 Алина Груднева

На чем сосредоточится Байден до конца своего срока

Президент США Джо Байден до конца срока его полномочий будет сосредоточен на Украине и Израилем.

По данным газеты Financail Times, ожидается его встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, который прибыл в Вашингтон с официальным визитом.

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Также израильский премьер встретится с Камалой Харрис - наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на предстоящих выборах.

По словам источников, она продолжит взаимодействие по поводу войны между Израилем и ХАМАСом в Газе. Администрация Байдена стремится к достижению соглашения о прекращении огня и освобождению заложников. 

Также она будет сосредоточена на максимальной поддержке Украины, особенно, на случай потенциальной победы Дональда Трампа на выборах, ведь тот пригрозил урезать военную помощь.

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