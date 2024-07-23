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В Финляндии предложили выгнать Венгрию из ЕС
23.07.2024 12:25 Алина Груднева

В Финляндии предложили выгнать Венгрию из ЕС

Если ценности Венгрии так сильно отличаются от европейских, то и в составе Евросоюза стране делать не чего.

По данным Iisalmen Sanomat, такое мнение выразила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

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По ее словам, Венгрии не стоит создавать впечатление, будто она представляет Евросоюз, в то время как ее премьер Виктор Орбан ездит в Москву и Пекин.

"Конечно, это дело каждой отдельной страны. Но в какой-то момент стоит спросить, является ли Европейский Союз правильной группой, если идеи настолько фундаментально отличаются от наших общих ценностей", – считает она.

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