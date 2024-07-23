



МОК не признает ассоциацию бокса, возглавляемую россиянином

Международный олимпийский комитет исключил Международную ассоциацию бокса из списка признанных.



Соответствующее решение было принято 23 июля, за три дня до старта Олимпийских игр в Париже.



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Из списка признанных исключена ассоциация, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев. Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что в олимпийском движении нет дискриминации.



"В этом разобщенном мире спортсмены олицетворяют нашу общую надежду на лучшее будущее. Спортсмены показывают нам, как мирно жить вместе под одной крышей в Олимпийской деревне. Спортсмены показывают нам, что в нашем Олимпийском движении мы все равны, дискриминации нет. Нет никакого глобального Юга или глобального Севера, есть только одна глобальная деревня - Олимпийская деревня", - отметил Бах.