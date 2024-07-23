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МОК не признает ассоциацию бокса, возглавляемую россиянином
23.07.2024 13:35 Алина Груднева

МОК не признает ассоциацию бокса, возглавляемую россиянином

Международный олимпийский комитет исключил Международную ассоциацию бокса из списка признанных.

Соответствующее решение было принято 23 июля, за три дня до старта Олимпийских игр в Париже.

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Из списка признанных исключена ассоциация, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев. Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что в олимпийском движении нет дискриминации. 

"В этом разобщенном мире спортсмены олицетворяют нашу общую надежду на лучшее будущее. Спортсмены показывают нам, как мирно жить вместе под одной крышей в Олимпийской деревне. Спортсмены показывают нам, что в нашем Олимпийском движении мы все равны, дискриминации нет. Нет никакого глобального Юга или глобального Севера, есть только одна глобальная деревня - Олимпийская деревня", - отметил Бах.

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