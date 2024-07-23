



Макрон считает Байдена мужественным



Президент Франции Эммануэль Макрон написал письмо американскому лидеру Джо Байдену.



По данным информационного агентства AFP, он оценил его объявление по поводу выхода из предвыборной гонки.



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Макрон поблагодарил Байдена за партнерство и назвал американского лидера мужественным.



"Я ценю мужество, дух ответственности и чувство долга, которые привели вас к этому решению. В то время, когда мы только что вместе отметили 80-ю годовщину Дня высадки, я надеюсь, что этот дух партнерства между двумя берегами Атлантики и в дальнейшем будет движущей силой исторических отношений между нашими странами", – отметил он.