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Сколько собрано денег на кампанию Камалы Харрис
23.07.2024 08:28 Алина Груднева

Сколько собрано денег на кампанию Камалы Харрис

На предвыборную кампанию Камалы Харрис уже собрано 81 миллион долларов.

По данным Associated Press, об этом сообщил ее представитель Кевин Муньос.

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По его словам, такую сумму удалось собрать буквально за сутки после того, как Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки.

Предполагается, что это укрепит шансы на то, что Харрис станет кандидатом в президенты США от Демократической партии.

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