Сколько собрано денег на кампанию Камалы Харрис
На предвыборную кампанию Камалы Харрис уже собрано 81 миллион долларов.
По данным Associated Press, об этом сообщил ее представитель Кевин Муньос.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
По его словам, такую сумму удалось собрать буквально за сутки после того, как Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки.
Предполагается, что это укрепит шансы на то, что Харрис станет кандидатом в президенты США от Демократической партии.