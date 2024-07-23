



Сколько собрано денег на кампанию Камалы Харрис

На предвыборную кампанию Камалы Харрис уже собрано 81 миллион долларов.



По данным Associated Press, об этом сообщил ее представитель Кевин Муньос.



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По его словам, такую сумму удалось собрать буквально за сутки после того, как Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки.



Предполагается, что это укрепит шансы на то, что Харрис станет кандидатом в президенты США от Демократической партии.