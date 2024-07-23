Новости » Новости США
Трамп подал апелляцию на решение суда
23.07.2024 09:53 Алина Груднева

Трамп подал апелляцию на решение суда

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подал апелляцию на решение суда по делу о мошенничестве в Нью-Йорке.

По данным издания Politico, его адвокаты подали документ 22 июля.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Они потребовали отменить решение суда, согласно которому Трамп должен заплатить 454 млн долларов по делу о мошенническом завышении состояния.

Юристы республиканца пытаются доказать, что суд принял ошибочное решение. Слушание по поводу апелляции состоится в начале сентября.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы