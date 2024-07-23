



Трамп подал апелляцию на решение суда

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подал апелляцию на решение суда по делу о мошенничестве в Нью-Йорке.



По данным издания Politico, его адвокаты подали документ 22 июля.



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Они потребовали отменить решение суда, согласно которому Трамп должен заплатить 454 млн долларов по делу о мошенническом завышении состояния.



Юристы республиканца пытаются доказать, что суд принял ошибочное решение. Слушание по поводу апелляции состоится в начале сентября.