



Камала Харрис заручилась поддержкой достаточного числа делегатов для номинации





Камала Харрис получила поддержку достаточного количества делегатов от демократов, чтобы выиграть номинацию на пост президента от партии, согласно подсчетам делегатов CNN.



В то время как подтверждения одобрения делегатов продолжает поступать, Харрис уже поддержали гораздо больше, чем 1 976 делегатов, которые нужны ей для победы в первом туре голосования.



Эти подтверждения не имеют обязательной силы, и, поскольку президент Джо Байден выбыл из гонки, делегаты могут голосовать за кандидата по своему выбору.



Подсчеты CNN основаны на публичных заявлениях о поддержке со стороны делегатов и делегаций штатов, репортажах CNN и беседах с делегатами. Одобрения делегаций штатов учитываются как единодушная поддержка Харрис, если мы не получили другой информации.



Согласно плану, описанному официальными представителями демократов в понедельник, делегаты должны проголосовать за утверждение Харрис в качестве кандидата до 7 августа.

