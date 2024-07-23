



Politico: Кто уговорил Байдена выйти из гонки?

Давние соратники Байдена, Стив Ричетти и Майк Донилон приехали к президенту в Делавэр. Один приехал в пятницу, 19 июля, другой в субботу, 20 июля, и оба представили Байдену информацию, которая может ускорить конец его политической карьеры.



Источники сообщили, что опросы кампании, проведенные на этой неделе, показали, что его шансы на победу в ноябре малы.



В воскресенье, 21 июля, с Байденом в резиденции были только первая леди Джилл Байден и два помощника: заместитель главы администрации Энни Томасини и помощник первой леди Энтони Бернал. В 13:45 он сообщил близким помощникам, что решил прекратить борьбу немедленно.



Письмо Байдена о выходе из президентской гонки потрясло политический мир и сразу изменило представление о Байдене. Демократы после трех недель насмешек над своим лидером, стали восхвалять его послужной список, карьеру на государственной службе и решение поставить страну на первое место.



По словам двух источников, кампания заказала новые опросы в ключевых штатах впервые за более чем два месяца, и результаты оказались мрачными: Байден отстает во всех шести важных штатах и терпит крах в Вирджинии и Нью-Мексико, где демократы не планировали тратить большие ресурсы.



Зная об этом и ожидая кампанию общественного давления от старейшин партии, внезапный уход дал президенту шанс создать впечатление, что решение было добровольным, что было важно для Джилл Байден, стремившейся сохранить достоинство мужа.