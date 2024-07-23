



FT: В Германии готовятся к возможному приходу Трампа

МИД Германии начал проявлять беспокойство относительно возвращения Дональда Трампа в большую политику, ведь тогда положение Германии в мире изменится. Причем беспокойство внушает не только Трамп, но и потенциальный вице-президент Дже Ди Вэнс, который таже скептически смотрит на глобализацию, НАТО и поддержку Украины.



Опасения Германии касаются также возможно возвращения 10% тарифа на импорт, а экономика Германии ориентирована на экспорт.



Сотрудники различных отделов, включая отдел Северной Америки, планирования политики и посольства в Вашингтоне, создали неофициальную кризисную группу для обсуждения последствий победы Трампа на выборах в США и возможных реакций Берлина.



Последнее событие в повестке дня группы - решение президента США Джо Байдена отказаться от переизбрания после нескольких недель давления со стороны старших демократов и поддержать вице-президента Камалу Харрис в качестве своего преемника.

