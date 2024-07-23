Когда демократы изберут своего кандидата
Демократическая партия изберет своего кандидата на предстоящих президентских выборах до седьмого августа.
Об этом сообщает газета The New York Times.
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Уточняется, что кандидат после снятия с выборов Джо Байдена будет выбран путем онлайн-голосования.
До 7 августа также могут выдвинуть кандидатуру на пост вице-президента.
Предполагается, что демократы выдвинут в кандидаты Камаллу Харрис, которая всего лишь за сутки на свою кампанию уже собрала рекордную сумму.