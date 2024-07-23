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Байден делегировал ряд полномочий – помощь Украине тоже
23.07.2024 09:29 Mignews

Байден делегировал ряд полномочий – помощь Украине тоже

Президент США Джо Байден передал свои полномочия по закону о поддержке Украины главам Министерства финансов и Государственного департамента США. Об этом сообщается на сайте Белого дома в понедельник, 22 июля.

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Согласно заявлению, министр финансов Джанет Йеллен и госсекретарь США Энтони Блинкен получили полномочия, "возложенные на президента" рядом пунктов закона. Эти полномочия включают возможность конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

Причины такого решения не уточняются.

Напомним, что в январе этого года Комитет Сената США принял закон, который позволит Вашингтону конфисковывать российские активы и передавать их Украине.

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