



Байден будет вести "агрессивную" кампанию в поддержку Харрис

Президент США Джо Байден, вернувшийся к работе после коронавируса, намерен вести "агрессивную" кампанию в рамках поддержки Камалы Харрис.



Об этом сообщает телеканал ABC News.



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По словам источников, частью работы Байдена остается обеспечение избрания Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на предстоящих президентских выборах.



По предварительным данным, на этой неделе Байден выступит с официальной речью по поводу снятия своей кандидатуры с выборов, о чем было объявлено ранее.