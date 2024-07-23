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Байден будет вести "агрессивную" кампанию в поддержку Харрис
23.07.2024 10:23 Алина Груднева

Байден будет вести "агрессивную" кампанию в поддержку Харрис

Президент США Джо Байден, вернувшийся к работе после коронавируса, намерен вести "агрессивную" кампанию в рамках поддержки Камалы Харрис.

Об этом сообщает телеканал ABC News.

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По словам источников, частью работы Байдена остается обеспечение избрания Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на предстоящих президентских выборах.

По предварительным данным, на этой неделе Байден выступит с официальной речью по поводу снятия своей кандидатуры с выборов, о чем было объявлено ранее.

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