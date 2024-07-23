Новости » Новости США
В Белом доме ответили, когда Байден вернется в Вашингтон
23.07.2024 07:47 Алина Груднева

В Белом доме ответили, когда Байден вернется в Вашингтон

Президент США Джо Байден вернется в Вашингтон сегодня днем, 23 июля.

Информацию об этом подтвердили в Белом доме.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Ранее Байден находился в изоляции в своем доме из-за коронавируса. Судя по всему, в этот раз он перенес заболевание легко. Его врач сообщал, что симптомы были незначительными.

В Белый дом он вернется в преддверии встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, который прибыл в США, чтобы выступить в Конгрессе.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы