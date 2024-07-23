



Йемен в огне: мы заплатили самую большую цену в истории за убитого израильтянина





Саудовский новостной канал Al-Hadath представил различные интерпретации конфликта между Израилем и хуситами в Йемене. Согласно комментариям канала, Иран, управляющий хуситами, намерен "обострить ситуацию в Йемене".



Бывший высокопоставленный хусит Али аль-Бахити прокомментировал на Al-Hadath атаку хуситского беспилотника в Тель-Авиве, сказав: "Впервые с момента создания организации 20 лет назад хуситы убивают израильтянина. И перед этим, ради этого они убили и довели до смерти более полумиллиона йеменцев с момента переворота. Они заморили голодом и изгнали десятки миллионов, разрушили республику, государство и его институты. Это самая высокая цена в истории, уплаченная за убийство одного человека".



Один из аналитиков канала заявил, что после атаки в Тель-Авиве правила игры существенно изменились. Он считает, что хуситы будут рассматриваться как региональная проблема, угрожающая безопасности всего мира, а не только как проблема, ограниченная Йеменом. Другой аналитик утверждал, что ни один йеменец не поддерживает атаки против Израиля, за исключением хуситов, которые, если бы не стыд, запускали бы фейерверки в воздух, чтобы отпраздновать это событие. Аналитик сказал: "Готовьтесь платить цену, когда самолеты разрушают ваши объекты с воздуха, в то время как хуситы убивают и грабят вас на земле, кто осмелится сопротивляться?"



Третий аналитик присоединился к утверждению и отметил, что то, что произошло в Ходейда, — это катастрофа, от которой пострадают только граждане Йемена. Хуситы, с другой стороны, не пострадают от атаки и смогут использовать страдания граждан, чтобы завербовать их в свои ряды. Йеменский политик Блеир аль-Махлафи бсказал: "Запад ранее остановил процесс освобождения Ходейда, и сегодня порт разрушен из-за безрассудства хуситов, которые дали Израилю оправдание для проведения такой операции". Он добавил: "Порт Ходейда — это артерия жизни для хуситов и артерия смерти для йеменцев. Только сейчас вы понимаете это, после того как артерия смерти перерезана".

