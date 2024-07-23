



Представитель Трампа обозвал Стивена Кинга

Представитель кандидата в президенты США от Республиканской партии Стивенг Чунг обозвал "короля ужасов" Стивена Кинга.



Таким образом он прокомментировал слова писателя о том, что Дональд Трамп не намерен проводить дебаты с Камалой Харрис, если ту выдвинут демократы в качестве кандидата.



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"Стивен Кинг – дурак", - жестко сказал Чунг в комментарии Newsweek.



Он подчеркнул, что республиканец не говорил прямо о том, что не намерен проводить дебаты с Харрис.



По словам Чунга, Трамп пояснил, что дискуссия с демократкой не будет проходить на тех же условиях, что и с Джо Байденом.