



Российское "Авито" удалили из AppStore

Российское приложение "Авито" было удалено из AppStore.



Об этом сообщили администраторы сайта.



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В "Авито", несмотря на антироссийские санкции, понятия не имеют, почему приложение было удалено.



"Рекомендуем не удалять установленное приложение и отключить функцию "Сгружать неиспользуемые приложения". Детали дадим сразу, как будет больше понимания. Те, у кого приложение не установлено, могут использовать мобильную версию сайта", - сказано в заявлении.