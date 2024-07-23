Новости » Наука и Технологии
Российское "Авито" удалили из AppStore
23.07.2024 10:07 Алина Груднева

Российское "Авито" удалили из AppStore

Российское приложение "Авито" было удалено из AppStore.

Об этом сообщили администраторы сайта.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

В "Авито", несмотря на антироссийские санкции, понятия не имеют, почему приложение было удалено.

"Рекомендуем не удалять установленное приложение  и отключить функцию "Сгружать неиспользуемые приложения". Детали дадим сразу, как будет больше понимания. Те, у кого приложение не установлено, могут использовать мобильную версию сайта", - сказано в заявлении.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы