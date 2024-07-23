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ФАТХ и ХАМАС подписали соглашение в Пекине, - СМИ
23.07.2024 07:54 Алина Груднева

ФАТХ и ХАМАС подписали соглашение в Пекине, - СМИ

ФАТХ и террористическая организация ХАМАС подписали в Китае соглашение.

Об этом сообщает корреспондент "РИА Новости" из Пекина.

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По его словам, палестинские фракции подписали "декларацию" о прекращении раскола и укреплении "палестинского единства".

"Сегодня мы подписываем соглашение о национальном единстве и говорим, что путь к завершению этого пути - национальное единство. Мы привержены национальному единству и призываем к нему", - сказал представитель ХАМАСа Муса Абу Марзук.

Что примечательно, ранее поступила информация о том, что ХАМАС отказывается от встречи с представителями ФАТХа в столице Китая.

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