ФАТХ и ХАМАС подписали соглашение в Пекине, - СМИ
ФАТХ и террористическая организация ХАМАС подписали в Китае соглашение.
Об этом сообщает корреспондент "РИА Новости" из Пекина.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
По его словам, палестинские фракции подписали "декларацию" о прекращении раскола и укреплении "палестинского единства".
"Сегодня мы подписываем соглашение о национальном единстве и говорим, что путь к завершению этого пути - национальное единство. Мы привержены национальному единству и призываем к нему", - сказал представитель ХАМАСа Муса Абу Марзук.
Что примечательно, ранее поступила информация о том, что ХАМАС отказывается от встречи с представителями ФАТХа в столице Китая.