



Немцы и израильтяне разработали подводный беспилотник





Командующий немецким флотом вице-адмирал Ян Кристиан Каак посетил Израиль на прошлой неделе и провел переговоры с командующим ВМС Израиля Давидом Сааром Саламой, сообщило Министерство обороны Германии. В ходе переговоров обсуждались сотрудничество в сфере будущих военно-морских технологий, включая беспилотные подводные лодки.



По данным сайта Army Recognition, в центре недавних обсуждений между немецкими и израильскими военно-морскими лидерами, скорее всего, был подводный беспилотник BlueWhale, созданный в сотрудничестве между израильской компанией Elta Systems и немецкой Atlas Elektronik. Согласно сообщению, беспилотная подводная лодка весит 5,5 тонн, имеет длину 10,9 метра и может работать под водой в течение 30 дней со скоростью от двух до семи узлов.



Аппарат может осуществлять сбор разведывательной информации с помощью телескопической мачты, которая высовывается из воды, когда судно находится под водой, на которой установлены радарные и электрооптические системы для обнаружения целей на море и на суше.



Через антенны спутниковой связи на мачте информация в режиме реального времени передается на командные пункты, которые могут находиться в любой точке мира, на море или на берегу. Обнаружение подводных лодок и сбор акустической информации осуществляют гидролокационные системы, расположенные по бортам судна. По данным исследовательского института VMR, ожидается, что рынок беспилотных военных подводных лодок вырастет с 3,4 млрд долларов в 2021 году до 8 млрд долларов в 2030 году.



Судно было разработано подразделением Elta компании Israel Aerospace Industries.



