



Хуситы: "Наш беспилотник Jaffa – "сок для Израиля"

Появился пропагандистский ролик хуситов, демонстрирующий беспилотник Jaffa, предположительно поразивший Тель-Авив



Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене опубликовали пропагандистское видео, показывающее, по их словам, беспилотник Jaffa, который был запущен на Тель-Авив на прошлой неделе.



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Так называемый дрон Jaffa рано утром в пятницу ударил по жилому дому в центральном израильском городе, убив одного человека и ранив других.

На видео показан беспилотник на выставке, который предположительно и запущен на Тель-Авив.



ЦАХАЛ идентифицировал дрон как модифицированный беспилотник "Самад-3" иранского производства.



Дрон был настроен так, чтобы иметь гораздо большую дальность полета, чем обычно, что позволило ему пролететь около 2600 километров — пролетев над Африкой и Египтом, а затем над некоторыми районами Средиземноморья — и достичь Израиля с запада.

