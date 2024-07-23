Хуситы: "Наш беспилотник Jaffa – "сок для Израиля"
Появился пропагандистский ролик хуситов, демонстрирующий беспилотник Jaffa, предположительно поразивший Тель-Авив
Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене опубликовали пропагандистское видео, показывающее, по их словам, беспилотник Jaffa, который был запущен на Тель-Авив на прошлой неделе.
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Так называемый дрон Jaffa рано утром в пятницу ударил по жилому дому в центральном израильском городе, убив одного человека и ранив других.
На видео показан беспилотник на выставке, который предположительно и запущен на Тель-Авив.
ЦАХАЛ идентифицировал дрон как модифицированный беспилотник "Самад-3" иранского производства.
Дрон был настроен так, чтобы иметь гораздо большую дальность полета, чем обычно, что позволило ему пролететь около 2600 километров — пролетев над Африкой и Египтом, а затем над некоторыми районами Средиземноморья — и достичь Израиля с запада.
🎥 مشاهد لإطلاق الطائرة "يافا" التي استهدفت هدفا مهما للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، مع مشاهد افتتاح معرض خاص بالطائرة، وبعض من مواصفاتها #مرحلة_التصعيد_الخامسة #العدوان_الإسرائيلي_على_اليمن #معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/pVRljisLRl— قناة المسيرة (@TvAlmasirah) July 23, 2024